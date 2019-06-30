Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Paris'te eylemciler Clichy Mahallesi'nden Porte de Pantin Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride, polisin protestoculara uyguladığı şiddete tepki gösterildi.

BAZI KENTLERDE MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Lille ve Rennes'de yapılan eylemlerde polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Reims'de 18, Rennes'de 3 ve Lille'de 5 kişi gözaltına alındı.

EN DÜŞÜK KATILIMLI EYLEM OLDU

Ülke genelindeki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 5 bin 769, sarı yeleklilere göre ise 10 bin 224 kişi katıldı. Bugünkü eylemin gösterilerin başladığı tarihten bu yana en düşük katılımlı eylem olması dikkati çekti.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

SARI YELEKLİ PROTESTOLARI

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.