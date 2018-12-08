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Fransa'da gözaltılar başladı

Paris'te "Sarı Yelekliler" eylemleri Champ Elysees meydanında başladı. Polisler olayların şiddet eylemine dönüşmemesi için göstericileri tek tek gözaltına alıyor.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 12:28..
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Fransa'da gözaltılar başladı

Fransa'da "Sarı Yelekliler" sokak olaylarını başlattı. Göstericiler Champ Elysees meydanında sloganlar atarak eylemlerini sürdürürken polislerin müdahalesi de çok geçmeden başladı.

Fransa'da gözaltılar başladı

Güvenlik güçleri olayların şiddet eylemlerine dönüşmemesi için göstericileri tek tek gözaltına alıyor.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Sabah saatlerinde 32 kişiyi gözaltına alan polisler, gösteri alanlarında da müdahalelerini sürdürüyor. Champ Elysees meydanında polisler göstericileri karga tulumba gözaltına aldı.

Fransa'da gösteriler başladı VİDEO

FRANSA'DA EYLEMLER SÜRÜYOR -GALERİ

Fransa'da gözaltılar başladı

Eylemciler yerlerde sürüklenerek polis araçlarına bindirilirken; bir gösterici, kafası yere bastırılarak polis tarafından kelepçelendi, gözaltına alındı.

Fransa'da gözaltılar başladı

481 GÖZALTI, 211 KİŞİ TUTUKLANDI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 211 kişinin ise tutuklandığını açıkladı

Fransa'da gözaltılar başladı

GÖSTERİCİLER GAZA BOĞULDU

Eylemciler polislerin uyarısını dinlemeyince güvenlik güçlerininin gazlı müdahalesi başladı. Polisler biber gazı fişeklerinin alanın ortasına ve göstericilerin üzerlerine sıktı. Grubu dağıtan gaz fişekleri bazı göstericiler tarafından yeniden polislere atıldı. meydandak tansiyon her geçen dakika biraz daha yükseliyor.

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