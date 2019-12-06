Fransa'da grev devam ediyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna yönelik protestolar ve grevler 2. gününde devam ediyor.

HAYAT DURDU

Dün, 800 bin kişinin katıldığı protestolar ve çok sayıda sektör çalışanının iş bırakması nedeniyle hayatı durduran grev bugün de sürüyor.

Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafikte ciddi aksamalar yaşandı.

Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere müdahalede bulundu.

Ülkenin geneline yayılan ve yaklaşık 200 bin civarında kişinin katıldığı gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini duyurdu.

TURİSTLERİN DERDİ: MÜZELERİ GEZEMİYORUZ

Versay Sarayı, ülke genelindeki grev nedeniyle ikinci gün de kapalı kalırken, Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler ziyaretçi kabul etmekte zorlanıyor.

Öte yandan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.