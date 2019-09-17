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Fransa'da kilolu kadınların defilesi

Farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte yürüyen kadınlar, herkesin farklı bir bedene sahip olduğunu göstermiş oldu.

Detay Haber | 17.09.2019 - 18:03..
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Fransa’nın başkenti Paris’te kilolu modellerin podyuma çıktığı ‘Gerçek Benden Defilesi’ düzenlendi.

Yaklaşık 100 modelin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin amacı farkındalık yaratmaktı.

Bunu da başardılar. Kadınlar, medya ve moda dünyasında oluşturulmuş kusursuz beden algısını ortadan kaldırıp herkesin farklı bedenlere sahip olduğunu bu kez podyumdan duyurdular.

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

ÖZGÜVEN TAVAN YAPTI

Kadınların özgüveni bu etkinlikle tam anlamıyla tavan yaptı. Mutlulukları fotoğraf karelerine yansıyan kadınlar, kendilerine destek veren izleyicilere teşekkürlerini iletti.

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

PANKARTLARA YAZDILAR

Ellerindeki pankartlar ile beden ayrımı yapanlara tepki gösteren kadınların defilesi büyük alkışlarla sona erdi.

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

Fransa'da kilolu kadınların defilesi

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