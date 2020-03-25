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Fransa'da korona anketi: Macron'a güvenmiyorlar

Fransızların yarısından fazlası, koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümeti başarısız buldu.

AA & Ensonhaber | 25.03.2020 - 17:37..
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22 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ve binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da bir araştırma yapıldı.

Araştırmanın sonuçları, halkın yarısından fazlasının koronavirüs krizi yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güvenmediğini ortaya koydu.

YÜZDE 52 MACRON'A GÜVENMİYOR

BFM televizyonu için yapılan anketin sonuçlarında, halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.

Fransa'da korona anketi: Macron'a güvenmiyorlar

KRİZ YÖNETİLEMİYOR

Bunun yanı sıra, Fransızların yüzde 73'ünün ülkenin bu krizi atlatma konusunda oldukça hazırlıksız olduğunu düşündüğü aktarılıyor.

Halkın büyük çoğunluğu, maske ve salgın testleri konusunda durumun iyi yönetilemediğini belirtiyor.

Fransa'da korona anketi: Macron'a güvenmiyorlar

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