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Fransa'da korona nedeniyle 389 kişi daha öldü

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi.

AA |
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Fransa'da korona nedeniyle 389 kişi daha öldü

Fransa, günlük koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 887 artarak 187 bin 708'e ulaştığını söyledi.

28 BİNDEN FAZLA İNSAN TEDAVİ ALTINDA

Koronavirüs nedeniyle 4 bin 870'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 658 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 16 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, iyileşen kişi sayısının da 1464 artarak 43 bin 493'e çıktığını dile getirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 22 BİN 245 OLDU

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 389 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Jerome Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 852'e, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 393'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 22 bin 245 olduğunu kaydetti.

Fransa'da korona nedeniyle 389 kişi daha öldü

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