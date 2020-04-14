Fransa'da korona ölümleri 15 bini geçti

Koronavirüs salgını Fransa'da bugün de birçok cana mal oldu.

Fransız yetkililer salgının bugünkü bilançosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 150 BİNE DAYANDI

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.

32 BİN KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Koronavirüs nedeniyle 6 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 292 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1125 artarak 28 bin 805'e çıktığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldiğini duyuran Salomon, can kayıplarının 19'unun Fransa'nın deniz aşırı topraklarında görüldüğünü aktardı.