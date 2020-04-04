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Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi.

AA |
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Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

Koronavirüs, Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra, Fransa'da da etkili olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

6 BİNDEN FAZLA KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 267 artışla 68 bin 605'e ulaştığını açıklayan Salomon, koronavirüs taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 176 artışla 6 bin 838'e ve iyileşen kişi sayısının 15 bin 438'e çıktığını aktardı.

Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 441 artarak 5 bin 532'ye, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 28'e yükseldiğini, böylece toplam ölü sayısının 7 bin 560'a ulaştığını belirtti.

Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

MASKE İÇİN SAĞLIKÇILARA ÖNCELİK

Can kayıplarının 13'ünün Fransa'nın deniz aşırı topraklarında olduğunu ifade eden Salomon, maske kullanımı konusunda halka değil sağlık çalışanlarına ve riskli gruplarda bulunanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda.

Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

Fransa'da korona ölümleri devam ediyor

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