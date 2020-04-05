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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

AA |
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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve can kayıpları hızlı bir şekilde artış gösteriyor.

VAKA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1873 artışla 70 bin 478'e ulaşırken, bakımevlerinde 22 bin 361 kişinin koronavirüs yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 839 oldu.

16 BİN 183 KİŞİ İYİLEŞTİ

Koronavirüs taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 140 artışla 6 bin 978'e ve iyileşen kişi sayısı da 16 bin 183'e çıktı.

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı

ÖLÜ SAYISI 8 BİN 78'E YÜKSELDİ

Salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 5 bin 889'a, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 189'a yükseldi. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 78'e ulaştı.

FRANSA'DAKİ HASTANELER DOLDU

Hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle 18 Mart'tan bu yana başka hastanelere taşınan hastaların sayısı 613'e çıktı.

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı

RAKAMLARDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ VARDI

Son 24 saatteki rakamlarda hastanelerde ölüm ve vaka sayısında "düne göre düşüş" yaşandı.

Fransa dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı

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