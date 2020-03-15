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Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı

Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin 70'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını, koronavirüs alarmı 3. seviyeye çıkmasına rağmen protesto etti.

AA | 15.03.2020 - 07:49..
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Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı

Sarı Yelekliler, hükümetin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylem yaptı.

Paris'te Montparnasse Bulvarı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı'na yürüdü. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Eylemciler, birkaç çöp bidonu ve motosikleti ateşe verdi.

Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı

79 GÖZALTI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 79 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişiye izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı

FRANSA'DA VİRÜS ALARMI 3. SEVİYEDE

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, Kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczane dışındaki tüm ticari mağazaların kapatılmasına karar verildi.

Fransa'da koronavirüs alarmı Sarı Yelekliler'i durdurmadı

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