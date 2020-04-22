Fransa'da koronavirüs bilançosu 21 bin 340 oldu

Dünya'nın koronavirüs ile imtihanı devam ediyor..

Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa, günün bilançosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 180 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1827 artarak 183 bin 268'e ulaştığını söyledi.

29 BİN KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Koronavirüs nedeniyle 5 bin 218'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 741 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının iki haftadır düşmeye devam ettiğini vurguladı.

40 BİNDEN FAZLA İNSAN HASTALIĞI ATLATTI

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 1587 artarak 40 bin 657'ye çıktığını dile getirdi.

544 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastane ve yaşlı bakımevlerinde 544 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 236'a, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 104'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 21 bin 340 olduğunu kaydetti.