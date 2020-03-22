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Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9’u hayatını kaybederken, 10’u yoğun bakımda tedavi görüyor.

İHA | 22.03.2020 - 22:54..
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Fransız Yetkililer, Fransa’da korona virüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9’unun hayatını kaybettiğini bildirdi.

9 TÜK VATANDAŞI ÖLDÜ

1 Türk vatandaşının 7 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 9’a yükseldi.

Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti

42 TÜRK TEDAVİ ALTINDA

Fransa’nın çeşitli şehir ve kasabalarında koronaya yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölgede bulunduklarını kaydederken, hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı.

Fransa’da toplam korona virüs vakası 14 bin 459’a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı.

Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti

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