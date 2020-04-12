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Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacı klorokinin, hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.

AA |
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Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.

Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

HASTALARIN YÜZDE 90'DAN FAZLASI, 10 GÜNDE İYİLEŞTİ

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

FRANSA'DA KLOROKİN İHRACATI YASAKLANDI

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

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