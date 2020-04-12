Fransa'da koronaya karşı sıtma ilacı işe yarıyor

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Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın

İsveç'te yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarının diğer ülkelere göre daha dik bir şekilde artışa geçmesi sonrası, 2 bin bilim insanı ve doktor, daha sert tedbirler alınmasını istedi.