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Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan olayların maddi bilançosu giderek artıyor. Göstericiler sokaklarda lüks otomobilleri tek tek yaktı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 09:21..
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Fransa'da Macron karşıtı gösteri sokak çatışmasına dönüştü. Paris'in ünlü Champ-Elysees Meydanı yanmış vaziyetteki lüks otomobiller ile doldu taştı.

Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

LÜKS OTOMOBİLLERE KUNDAKLAMA

Piyasa fiyatı milyonlarca lirayı bulan otomobiller gösteriler sırasında yakıldı. Küle dönen araçlar, Champ-Elysees Meydanı'nda duruyor. Yanan araçlar, her ne kadar söndürülse de artık kullanılamaz halde bulunuyorlar.

Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

TERS DÖNDÜRDÜLER

Bazı otomobiller de polislere barikat kurabilmek adına ters döndürülerek yolun ortasına itildi. Bu lüks spor otomobil de onlardan biri.

Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

Spor ve lüks otomobillere yönelik saldırılar, olayın bilançosunu arttırırken, kullanılamayacak hale gelen araçlar şehrin orta yerinde beklemeye devam ediyor.

Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

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