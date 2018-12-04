Fransa'da lüks otomobiller alev alev yandı

Fransa'da Macron karşıtı gösteri sokak çatışmasına dönüştü. Paris'in ünlü Champ-Elysees Meydanı yanmış vaziyetteki lüks otomobiller ile doldu taştı.

LÜKS OTOMOBİLLERE KUNDAKLAMA

Piyasa fiyatı milyonlarca lirayı bulan otomobiller gösteriler sırasında yakıldı. Küle dönen araçlar, Champ-Elysees Meydanı'nda duruyor. Yanan araçlar, her ne kadar söndürülse de artık kullanılamaz halde bulunuyorlar.

TERS DÖNDÜRDÜLER

Bazı otomobiller de polislere barikat kurabilmek adına ters döndürülerek yolun ortasına itildi. Bu lüks spor otomobil de onlardan biri.

Spor ve lüks otomobillere yönelik saldırılar, olayın bilançosunu arttırırken, kullanılamayacak hale gelen araçlar şehrin orta yerinde beklemeye devam ediyor.