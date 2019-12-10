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Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

Grev ve protestoların sürdüğü Fransa'da eylemciler ya Macron gider ya da Fransa'yı yakarız diyerek protestoların şiddetleneceğini haber verdi.

İHA | 10.12.2019 - 20:05..
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Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edildi.

Yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla perşembe başlayan ve 6 gündür devam eden grev ve gösteriler nedeniyle ülkede ulaşım felç oldu.
Hava yolu şirketleri, grev nedeniyle uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiğini açıklarken, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabildi.

Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

FRANSA ALEV ALEV

Paris metrosundaki aksamalar nedeniyle yaşanan kaos ise sosyal medyada geniş yer buldu.
Başkent Paris'in yanı sıra Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi büyük kentlerde de halk Macron politikalarına karşı sokaklara döküldü.

Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde, protesto ve grevlerin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu. Ayrıca göstericiler ya Macron gider ya da Fransa biter şeklinde bağırdılar.

Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

KAFE BANKALAR VE ÇOK SAYIDA DÜKKAN KAPALI

Paris'teki gösterilerde bugün yaklaşık 6 bin polisle eylemciler arasında henüz bir arbede yaşanmasa da önceki günlerde Fransız polisi sert müdahalesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Çok sayıda kafe ve restoranın güvenlik nedeniyle kepenk indirdiği Paris'te bazı bankalar da kapalı kaldı.

Fransa'da grevler devam ediyor İZLE

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