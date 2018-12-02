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Fransa'da manken üzerine sarı yelek giydirildi

Akaryakıt zammı ve hükümetin ilgisizliğini öne sürerek eylemler başlatan sarı yelekliler etrafı yakıp yıkınca bir esnaf dükkanındaki mankene sarı yelek giydirerek önlem aldı.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 09:28..
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Fransa'da olaylar gün geçtikçe çığ gibi büyümeye devam ediyor.

DÜKKANLARI YAKIYORLAR

Paris'te, hükümet tarafından alınan akaryakıt zammını protesto etmek için sokaklara çıkan sarı yelekli adlı grup sokaklarda şiddet olaylarını sürdürerek eylemlerine devam ediyor. Çoğu dükkanı yakıp kullanılamaz hale getiren sarı yelekliler yol kenarlarında duran araçları da yakarak akaryakıt zammını protesto ediyor.

Fransa'da manken üzerine sarı yelek giydirildi

MANKEN ÜZERİNE SARI YELEK TAKILDI

Olayların durulması için 65 bin polis  görevlendirilirken yüksek noktalara keskin nişancılar yerleştirildi.

Eylemlerin devam ettiği, gün geçtikçe şiddetin arttığı Fransa'da bir esnaf ilginç bir önlem aldı. Dükkanının yanmasını engellemek için Paris'te bulunan dükkanın içindeki gelinlikli mankene sarı yelek giydirerek görenleri şaşırttı.

Fransa'da manken üzerine sarı yelek giydirildi

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