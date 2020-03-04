Fransa'da maske stoklarına el koyma kararı

Apple'ın düzenlediği, iPhone 11 serisi ile çekilen en iyi gece fotoğraflarının kazananları belli oldu.

Apple, iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğraflarını açıkladı

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İran'da tüm eyaletlerde cuma namazı iptal edildi

Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle Tahran'da cuma namazlarını iptal eden İran'da, virüsün tüm ülkeye yayılmasıyla bu hafta tüm eyaletlerde cuma namazı kılınmaması kararı alındı.