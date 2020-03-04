Fransa'da maske stoklarına el koyma kararı

Fransa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını 4 kişinin ölümüne neden oldu. Vaka sayısı 200'ü aştı.
Bu durum üzerine, Paris yönetimi harekete geçti.
FİYATLARA KONTROL KARARI
Temizlik ürünlerinin fiyatlarında yaşanan dört katlık artış sonucu Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire aldıkları kararları duyurdu.
Le Maire, el temizleme jellerinin ve sıvı maddelerin fiyatlarını kontrol altında tutacaklarını söyledi.
MASKE STOKLARINA EL KOYACAKLAR
Öte yandan, Fransa'da 31 Mayıs'a kadar yüz maskesi stoklarına el konulması kararlaştırıldı.
Maske satışı doktor kararına bağlanırken, satışlar hastanelerde ve eczanelerde yapılacak.