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Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda

Fransa'da koronavirüsünten hayatını kaybeden doktorların sayısının 5'e yükselmesi, doktorları isyan ettirdi.

İHA | 24.03.2020 - 15:45..
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Fransa koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, en riskli ve yoğun çalışmayı sunan sağlık çalışanları isyana başladı.

Ülkede 5 doktorun virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanları, hükümete tepki gösterdi. “Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız." diyen sağlık çalışanları, hükümetten hasta olan personel sayısı ve virüsün riskleri ile ilgili saydam bilgi istedi.

"HÜKÜMET YETERİNCE BİLGİLENDİRME YAPMIYOR"

Hasta personellere "mesleki hasta" statüsü verilmesini ve bu statüye dayalı özel sosyal hakların tanınmasını talep eden sağlık çalışanları, hükümetin yeterince bilgilendirme yapmadığını dile getirdi.

Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda

5 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Fransa'da korona nedeniyle son bir haftada 60, 68 ve 70 yaşlarında üç aile hekimi, 68 yaşında bir acil doktoru ve 66 yaşında bir jinekolog doktor hayatını kaybetti.

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