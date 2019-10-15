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Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

Fransa'da bazı üniversiteler, hocalardan Müslüman öğrencilerin bildirilmesini istedi.

İHA | 15.10.2019 - 02:16..
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Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christopher Castaner’in çağrılarının ardından bazı üniversiteler, Müslüman öğrencilerin sosyal hayatlarının ve fiziki özelliklerinin kayıt altına alınması için çalışma başlattı.

RADİKALLEŞMENİN UFAK İŞARETLERİ

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Saint Germain Siyaset Bilimleri Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversiteler, "radikalleşmenin ufak işaretleri" adı altında hocalardan Müslümanların bildirilmesini istedi.

İşaretlerin arasında namaz kılmak, başörtüsü takmak, içki içmemek, domuz eti yememek, sakal bırakmak, eğlence mekanlarına gitmemek bulunuyor.

Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

AKADEMİSYENLERDEN FARKLI TEPKİLER

Cergy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Clement Carbonnier sosyal medyada yaptığı açıklama ile uygulamaya tepki göstererek "Utanıyorum" derken, Saint Germain Siyaset Bilimleri Üniversitesini Öğretim Görevlisi Renaud Epstein ise uygulamayı destekleyerek, "Bu ufak radikalleşme sinyalleri eğitimimizin başarısının bir göstergesi olarak düşünülmeli" dedi.

Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

BAŞÖRTÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başörtüsü toplumda kabul edilemez" dedi.

Blanquer, küçük çocukların bile işaret edilmesi gerektiğini savunarak, "Bazen küçük bir kızla el ele tutuşmayı reddeden küçük oğlanlar görüyoruz. Bu cumhuriyet okulunda kabul edilemez. Normalde bu sorunun çözümü basit ve hızlıdır, ama daha ciddi bir soruna yol açarsa rapor edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

"BAŞÖRTÜ TAKMAK SORUŞTURMA GEREKTİRİR"

4 kişinin öldüğü Paris Polis Merkezi'ne yapılan saldırının ardından İçişleri Bakanı Christopher Castaner da, sakal bırakmayı, düzenli ibadet etmeyi, Ramazan ayında yoğun ibadet etmeyi, bir kadınla el sıkışmayı reddetmeyi ve iş dışında başörtü takmayı ayrıntılı bir soruşturmayı gereken unsurlar olarak tanımladı.

Siyaset biliminde doktora yapan ve Fransa'da İslam konusunda uzman olan Fatima Khemilat, yaşananlara tepki göstererek, hükümetin bu açıklamalarının toplumu böldüğünü ve ayrımcılığa teşvik ettiğini dile getirdi.

"İSLAMCILIK BELASI"

Macron, Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda", "İslamcılık terörü" ile mücadelede "kurumların tek başına yeterli olmayacağını" belirtip "bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini" söylemişti.

Fransa'da üniversiteler Müslüman öğrencileri fişliyor

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