Fransa'da mutfakta asılı duran tablo değerini katladı

Rönesans Dönemi'nin İtalyan ressamı ve mozaik sanatçısı Cimabue'ye ait bir tablo, seneler sonra bulunduğu yerden çıktı.

SENELERCE MUTFAKTA ASILI DURDU

13'üncü yüzyıla ait 'Christ Mocked' adlı eserin, Paris'in kuzeyindeki Compiegne bölgesinde bir evin mutfağında asılı bir halde bulunduğu fark edildi.

SIRADAN BİR TABLO ZANNETTİ

Yaşlı kadın, 'dini semboller olan sıradan bir tablo' zannettiği tabloyu açık artırmada rekor fiyata sattı.

138 MİLYON LİRAYA SATILDI

Acteon Müzayede Evi eksperleri, tablonun 6 milyon euroya satılacağını düşünürken tablo, 24 milyon euroya yani 138.27 milyon liraya satıldı.