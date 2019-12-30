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Fransa'da ocak ayı 'İçkisiz Ocak' olacak

Fransa'da dernekler Macron'un destek vermemesine rağmen alkol bağımlılıyla mücadele etmek için ocak ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etti.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 14:27..
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Fransa'da alkole bağlı ölümlerin artması nedeniyle; alkol bağımlılıyla mücadele dernekleri girişim başlatmak istedi.

MACRON DESTEKLEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da destek isteyen dernekler; şarap üreticilerinin Macron'a baskısı nedeniyle aradıkları desteği bulamadı.

BİR AY İÇKİ YOK

Devletten destek gelmemesine rağmen doktorların yer aldığı dernekler; önümüzdeki ayı "İçkisiz Ocak" ilan etti.

Alkol bağımlılıyla mücadele etmek isteyen dernekler bu ayda alkol tüketilmemesi kampanyası yapacak.

Fransa'da ocak ayı 'İçkisiz Ocak' olacak

41 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Fransa'da her yıl 41 bin kişi alkol bağımlılığından doğan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedediyor.

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