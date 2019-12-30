Fransa'da ocak ayı 'İçkisiz Ocak' olacak

Fransa'da alkole bağlı ölümlerin artması nedeniyle; alkol bağımlılıyla mücadele dernekleri girişim başlatmak istedi.
MACRON DESTEKLEMEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da destek isteyen dernekler; şarap üreticilerinin Macron'a baskısı nedeniyle aradıkları desteği bulamadı.
BİR AY İÇKİ YOK
Devletten destek gelmemesine rağmen doktorların yer aldığı dernekler; önümüzdeki ayı "İçkisiz Ocak" ilan etti.
Alkol bağımlılıyla mücadele etmek isteyen dernekler bu ayda alkol tüketilmemesi kampanyası yapacak.
41 BİN KİŞİ ÖLÜYOR
Fransa'da her yıl 41 bin kişi alkol bağımlılığından doğan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedediyor.