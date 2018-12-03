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Fransa'da OHAL ilan edilebilir

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'teki protestolar sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilanının gündemde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:51..
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Fransa'da OHAL ilan edilebilir

Fransa’da ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazot vergisi zammı ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden “Sarı Yelekliler”, Paris sokaklarındaki protestolarına devam ediyor.

Fransa'da OHAL ilan edilebilir

OHAL İLANI GÜNDEMDE

17 ve 24 Kasım'daki gösterilerin ardından önceki gün sokağa çıkan göstericilerin sayısının 136 bini bulduğu belirtiliyor. Ülke genelinde 81'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Fransa'da OHAL ilan edilebilir

Hükümetten olaya ilişkin yapılan açıklamada, OHAL ilanının gündemde olduğu belirtildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, olayların devam etmesi durumunda sokağa çıkma yasağı ile OHAL'in çıkartılabileceğini açıkladı.

Fransa'da OHAL ilan edilebilir

PARİS YANIYOR

Başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.

Fransa'da OHAL ilan edilebilir

Sarı Yelekliler ile polislerin çatışmaları nedeniyle Champ Elysee'de adeta bir meydan muharebesi yaşanıyor.

 

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