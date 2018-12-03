Fransa'da OHAL ilan edilebilir

OHAL İLANI GÜNDEMDE

17 ve 24 Kasım'daki gösterilerin ardından önceki gün sokağa çıkan göstericilerin sayısının 136 bini bulduğu belirtiliyor. Ülke genelinde 81'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hükümetten olaya ilişkin yapılan açıklamada, OHAL ilanının gündemde olduğu belirtildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, olayların devam etmesi durumunda sokağa çıkma yasağı ile OHAL'in çıkartılabileceğini açıkladı.

PARİS YANIYOR

Başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.

Sarı Yelekliler ile polislerin çatışmaları nedeniyle Champ Elysee'de adeta bir meydan muharebesi yaşanıyor.