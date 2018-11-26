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Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

Fransa'da meydana gelen olaylar büyük bir kaosa dönüştü. Adeta bir iç çatışmanın yaşandığı ülkede tüm bu olayların sebebi dizelin 9 liraya dayanmış olması.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 16:05..
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Fransa, son bir haftada yaşananlarla bir Avrupa ülkesinden çok Orta Doğu ülkesine dönüştü. Turistleriyle ünlü Champ Elysee sokakları artık savaş alanına dönerken "sarı yelekliler" olarak bilinen halkçı cephe protesto gösterileri düzenliyor.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

Peki ama ne oldu da bu olaylar bir anda alevlendi. Aslında bu olayların sebebi aylar öncesinde alınan ve bugün patlama noktasına gelen dizel zammından kaynaklanıyor.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

9 LİRALIK AKARYAKIT

Fransa çevreye verdiği zarar nedeniyle dizel yakıttan vazgeçmeye çalışıyor ve uzun süredir bunu çeşitli caydırıcı yöntemler ile uyguluyordu. Ancak gelinen noktada, Fransa hükümetinin dizel yakıtlara uyguladığı yeşil vergi ile akaryakıt zammı halkın sabrını taşırdı ve sokaklara döküldü.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

Fiyatı Türk Lirası'yla 9 lirayı bulan dizel kullanan Fransızlar, eylemler gerçekleştirmek üzere harekete geçti, imza kampanyası başlattı.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

1 MİLYON KİŞİLK DESTEK

Dizele uygulanan zam ve vergi ile fiyatın tavan seviyesine ulaşması ve 2019'da yeni vergi ve zam durumunun bulunması Fransızları harekete geçirdi. Bir kadın tarafından organize edilen kampanya ile 1 milyon kişinin destek verdiği ve Macron'un bu kararından vazgeçmesi gerektiğini duyurdu.

Ancak Macron ve Fransız hükümeti bu karardan vazgeçmeyince imza kampanyası sokak eylemlerine dönüştü.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

HALKTAN TAM DESTEK

Durumun geldiği bu noktada, eylemciler yıkıcı gösteriler düzenlese de protestolara halk da desteğini artırdı. Öyle ki, yapılan bu gösterilere yasak olmasına rağmen milyonlarca kişi katılım sağlarken, yapılan anketlerde de halkın yüzde 73'ünün bu gösterilere destek verdiği belirtiliyor.

Cumartesi günü Paris'te yasaklara rağmen Elysee Sarayı, Champ Elysee ve Eyfel kulesi çevresinde milyonlarca gösterici eylemler düzenledi.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

SAVAŞ ALANINA DÖNEN PARİS

Özellikle gelinen noktada Paris savaş alanına dönerken, turistik çehrenin yerini savaş alanına dönmüş sokaklar aldı. Göstericilerin isteği dizel zammının geri çekilmesi olurken Macron ve Fransız hükümeti geri adım atmamakta ısrarcı.

Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel

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