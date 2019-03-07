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Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi

Fransa’nın Grenoble kentinde, 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve arkadaşının ölümünden sorumlu tutulan Fransız polisi için eylemler yapıldı.

İHA | 07.03.2019 - 12:31..
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Fransa’nın Grenoble kentinde çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle giden 17 yaşındaki Adam ve 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş, kazada yaşamını yitirdi. Ölen gençlerin ailesi ve sivil toplum kuruluşları, ölümlerden polisin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi

Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi ViDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

Aileler, çocukları için adalet isterken, birçok dernek ve sosyal medya kullanıcısı da ailelere destek verdi. Ayrımcılıkla Mücadele ve Feminizm Derneği, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, “Adam ve Fatih, 17 ve 19 yaşlarında iki genç dün, Grenoble’da polis tarafından kovalamaca sırasında öldürüldü.” ifadesini paylaştı.

Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi

FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Aile ve birçok derneğin yapığı açıklamaya göre, otobüse çarpan motora bir de polis aracının çarparak gençlerin ölümüne sebep olunduğu ifade edildi. Öte yandan otobüs şoförünün tanıklığının da polis ifadesi ile uyuştuğu öğrenildi.

Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi

PROTESTOCULAR BİRÇOK ARACI YAKTI

Yaşanan bu olayın ardından kentte binlerce protestocu sokağa çıktı. Protestocular birçok aracı yaktı ve polisle çatıştı.

Ancak kentte çıkan polis karşıtı eylemler sebebiyle Emniyet yetkilileri, kaza görüntülerinin paylaşılmasının durumu iyileştiremeyeceğini ifade ederek, tarafları sükunete davet etti.

Fransa'da ölen Türk genci için protesto düzenlendi

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