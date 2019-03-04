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Fransa'da polis Sarı Yelekliler diye yaşlıları dövdü

Fransa'da yaşlı bir çift, Sarı Yelekliler protestolarına dahil olmadıkları halde polis tarafından şiddete maruz kaldılar.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 18:08..
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Fransa'da 16'ıncı haftasına girilen Sarı Yelekliler eylemleri, Paris sokaklarında devam ediyor. Her ne kadar göstericilerin şiddeti azalmış olsa da polis, eylemcilerin gözünün yaşına biler bakmıyor.

Polisler müdahaleyi öylesine abarttı ki, Sarı Yelekli olmayanlar bile arada dayak yiyor.

Fransa'da polis Sarı Yelekliler diye yaşlıları dövdü

YAŞLI ÇİFTE SOPALI DAYAK

Polisin müdahale gerçekleştirdiği bir bölgeden geçmekte olan yaşlı bir çift, polisin ani ve şiddetli müdahalesine maruz kaldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran çift, kendini yerde buldu.

Sopalı ve tekme tokatlı müdahalede kadın ve eşi, hiç suçu olmadığı halde dayak yedi. O anlar kameraya kaydedildi.

Fransa'da polis Sarı Yelekliler diye yaşlıları dövdü VİDEO

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