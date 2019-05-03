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Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

Sarı Yelekliler'in beş aydan fazladır devam eden eylemlerinde, polisin kullandığı orantısız şiddet gözler önüne serildi.

AA | 03.05.2019 - 09:42..
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için aylardır sokaklarda olan Sarı Yelekliler'in eylemleri sürerken, Mediapart internet sitesi, gösterilerde polisin kullandığı biber gazı nedeniye yaralananların sayısını açıkladı.

Fransız polisinin insanlık dışı şiddeti, sayısal verilerle açığa çıktı.

5 KİŞİNİN ELİ KOPTU, 23 KİŞİ KÖR OLDU

Buna göre; eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

Fransa'da polis şiddeti kamerada

ONLARCA ÖĞRENCİ VE GAZETECİ YARALANDI

Gösterilerde ayrıca 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı belirtilirken, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplamda 11 kişinin öldüğü Sarı Yelekliler'in eylemlerinde, 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Fransa'da kamu yayıncısı France Info'da yayınlanan açık mektupta, polisin eylemlerde bilinçli olarak gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeye çalıştığı belirtilmişti. Mektupta imzası bulunan 350 gazeteci, polisin kendilerine şiddet uygulamasını kınamıştı.

220 ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 220 adli soruşturma başlattığını söylemişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'yaSarı Yelekliler'in eylemlerinde insan haklarına saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin Sarı Yelekliler'in gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

Fransa'da polis şiddetinin bilançosu

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