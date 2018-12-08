Fransa'da polise karşı duran ayı

Önce Duran Kadın, şimdi de Ayılı Adam... Fransa "Sarı Yelekliler" eylemleri sembolleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta panzer karşısında duran kadın eylemlerin sembolü olurken, bugünkü eylemlerde yeni bir sembol daha çıktı.

DURAN AYI

Champ-Elysee meydanı yoğun güvenlik önlemleriyle kuşatıldı ancak "Sarı Yelekliler" kanadında eylemler için hazırlıklar devam ediyor.

Göstericiler polislerin arasından meydana gelirken, eylemin yeni bir sembolü daha ortaya çıktı. Elinde oyuncak ayı, sırtında Fransız bayrağı ile alana gelen bir gösterici dakikalar boyunca hareketsiz bir biçimde polislerin karşısında elini kaldırarak bekledi.

Bu duruş "Sarı Yelekliler" için yeni bir sembol daha kazandırdı.

DURAN KADIN

Gezi'de, Duran Adam ve Kırmızılı Kadın adı altında provokasyonları pohpohlayan, arka çıkan Fransızların başına Duran Kadın geldi.

Göstericilerden biri Champ-Elysee meydanında polisleri ve hükümeti protesto ederken, alandan ayrılmayı reddeden kadın, panzerin önüne oturdu. Duran Kadın lakabı takılan gösterici eylemlerin yeni sembolü oldu.