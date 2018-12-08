taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Fransa'da polise karşı duran ayı

Fransa'da başkent Paris'te beklenen "Cumartesi felaketine" karşı polisler teyakkuz halinde. Sokakları saran polislerin önüne "Ayılı duran adam" çıktı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Fransa'da polise karşı duran ayı

23423

Önce Duran Kadın, şimdi de Ayılı Adam... Fransa "Sarı Yelekliler" eylemleri sembolleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta panzer karşısında duran kadın eylemlerin sembolü olurken, bugünkü eylemlerde yeni bir sembol daha çıktı.

Fransa'da polise karşı duran ayı

DURAN AYI

Champ-Elysee meydanı yoğun güvenlik önlemleriyle kuşatıldı ancak "Sarı Yelekliler" kanadında eylemler için hazırlıklar devam ediyor.

Fransa'da polise karşı duran ayı

Göstericiler polislerin arasından meydana gelirken, eylemin yeni bir sembolü daha ortaya çıktı. Elinde oyuncak ayı, sırtında Fransız bayrağı ile alana gelen bir gösterici dakikalar boyunca hareketsiz bir biçimde polislerin karşısında elini kaldırarak bekledi.

Bu duruş "Sarı Yelekliler" için yeni bir sembol daha kazandırdı.

Fransa'da polise karşı duran ayı

DURAN KADIN

Gezi'de, Duran Adam ve Kırmızılı Kadın adı altında provokasyonları pohpohlayan, arka çıkan Fransızların başına Duran Kadın geldi.

Göstericilerden biri Champ-Elysee meydanında polisleri ve hükümeti protesto ederken, alandan ayrılmayı reddeden kadın, panzerin önüne oturdu. Duran Kadın lakabı takılan gösterici eylemlerin yeni sembolü oldu.

Fransa'da polise karşı duran ayı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

9
Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer

118
Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

35
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

18
Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

53
Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

40
Mars'tan gelen sesler kaydedildi

Mars'tan gelen sesler kaydedildi

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir