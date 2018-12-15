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Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar

Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler polisin sert tepkisiyle karşılaşıyor. Gözaltına alınırken yerlerde sürüklenen eylemcilere, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ediliyor.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 16:49..
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Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar

Sarı Yelekliler, bugün 5. kez eylem için toplandı. Hükümetin güvenliği en üst seviyede tuttuğu bugün, polisler zaman zaman sert müdahalelerde bulundu.

GÖZALTILAR 100'Ü AŞTI

Olaylar başlamadan önce polis müdahalesinin başladığı bugün, 100'den fazla eylemci gözaltına alındı.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar VİDEO

EYLEMCİLER YERLERDE SÜRÜKLENİYOR

Polisin sert müdahalesinde bir eylemcinin yerlerde sürüklendiği görüldü. Plastik mermilerle vurulan eylemciler, polise taşla karşılık veriyor.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar

17 KASIM'DA BAŞLAYAN PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Fransa'da, akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "Sarı Yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki, yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar

POLİS ŞİDDETİ DURMUYOR

Başkent Paris'te başlayan eylemler, Fransa geneline yayılırken, farklı bölgelerden gelen polis şiddeti görüntülerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar

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