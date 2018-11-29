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Fransa'da protestolar sürüyor

Dizel protestoları nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Paris'te, eylemciler hükümetin ekonomik politikalarından vazgeçmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Macron ise geri adım atmamakta kararlı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 14:01..
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Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da geçtiğimiz hafta başlayan "sarı yelekliler" protestoları ülkenin farklı yerlerine yayıldı. Özellikle Paris merkezli gösteriler Macron'un ekonomik politikalarını tartışma konusu haline getirirken, göstericilerin talebi Cumhurbaşkanı ile hükümetin geri adım atması.

Fakat Macron'un yaptığı açıklamalar ateşi daha da körüklüyor.

Fransa'da protestolar sürüyor

MACRON'UN TARTIŞMALI REFORMLARI

Özellikle çevrenin korunması amacıyla hayata geçirilen yeşil vergi ile dizele yapılan zam, Fransızları canından bezdirdi ve tartışılan Macon'u sevilmeyen adam haline getirdi.

Çoğunlukla Macron karşıtı gösteriler  gerçekleştiriliyordu, hatta bu yılın nisan aylarında yine hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştiren bir grup, elinde "Birinin bizi ***** isteseydik, Cumhurbaşkanı olarak Brad Pitt'i seçerdik" yazılı pankartı taşımışlardı.

Halkı bu kadar karşı kanada geçiren de elbette Macron'un reformları oldu.

Fransa'da protestolar sürüyor

DİZEL ZAMMI VE VERGİ BARDAĞI TAŞIRDI

Fransızlar, bu durumu, direkt yaşam standartlarına müdahale olarak görerek  bir ayaklanma sebebi haline getirdi. Özellikle 10 günden fazladır devam eden gösterilerin zirvesi, hafta sonu Champ Elysee'de gerçekleştirilen gösteriler olmuştu.

Paris'te meydanlar alev alev VİDEO

Fransa'da protestolar sürüyor

Binlerce kişinin katıldığı bu gösteri, adeta bir isyan bayrağının çekilmesi olarak yorumlanmıştı.

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