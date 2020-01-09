Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Fransa'da hükümetin emeklilik reform taslağına yönelik tepkiler sürüyor.

Sendikalar dördüncü kez ülke çapında kitlesel protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunulmuştu.

ULAŞIM DURDU

Paris'te yaklaşık beş haftadır metro ve banliyö trenlerinde süren grev kent içi ulaşımında aksaklıklara neden oluyor.

Bugünkü gösteriler nedeniyle demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşmında da aksaklıklar bekleniyor.

Bu konuda uyarıda bulunan sivil havacılık kurumu, havayollarından Toulouse Havalimanı'nda planlanan seferlerin üçte birinin iptal edilmesini istedi.

Aralık ayı ortasında ülke çapında yapılan gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 615 bin kişi katılmıştı.

SARI YELEKLİLER'DEN SONRA MAVİ TULUMLULAR

Kasım 2018'den beri Fransa'yı yakıp yıkan Sarı Yelekliler'den sonra ülkede yeni bir eylemci grup daha doğdu. Mavi tulum giyen protestocular ülke çapındaki genel grevlerde yerlerini aldı.