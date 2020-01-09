taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8806
Euro
6.5384
Altın
1552.49
Borsa
117042.04
Gram Altın
293.559
Bitcoin
46857.6

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Protestolar ve grevler ülkesi Fransa'da, Sarı Yelekliler'den sonra Mavi Tulumlular ortaya çıktı.

AA | 09.01.2020 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Fransa'da hükümetin emeklilik reform taslağına yönelik tepkiler sürüyor.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Sendikalar dördüncü kez ülke çapında kitlesel protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

ULAŞIM DURDU

Paris'te yaklaşık beş haftadır metro ve banliyö trenlerinde süren grev kent içi ulaşımında aksaklıklara neden oluyor.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Bugünkü gösteriler nedeniyle demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşmında da aksaklıklar bekleniyor.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Bu konuda uyarıda bulunan sivil havacılık kurumu, havayollarından Toulouse Havalimanı'nda planlanan seferlerin üçte birinin iptal edilmesini istedi.

Aralık ayı ortasında ülke çapında yapılan gösterilere İçişleri Bakanlığının verilerine göre 615 bin kişi katılmıştı.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

SARI YELEKLİLER'DEN SONRA MAVİ TULUMLULAR

Kasım 2018'den beri Fransa'yı yakıp yıkan Sarı Yelekliler'den sonra ülkede yeni bir eylemci grup daha doğdu. Mavi tulum giyen protestocular ülke çapındaki genel grevlerde yerlerini aldı.

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

Fransa'da protestolara yeni bir grup katıldı: Mavi Tulumlular

İlginizi Çekebilir
Avustralya'da yavru kangurular koruma altına alındı
Uzun zamandır söndürülemeyen yangınlarda ölen hayvanların yavrularına duyarlı Avustralyalılar sahip çıktı.
ABD'li hırsız önce karnını doyurdu
ABD’de hırsız, girdiği restoranda kendisine yemek pişirip uyuduktan sonra dizüstü bilgisayar ile tableti çalarak kaçtı.
Brezilya Netflix'in dizisini yasakladı
Brezilya'da bir mahkeme Netflix'te yayınlanan ve İsa Peygamberi eşcinsel olarak tasvir eden dizinin yayından kaldırılmasına karar verdi.
Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı
Papa Francis, bir rahibenin öpücük istemesi üzerine ısırmama sözü alarak rahibenin istediğini yerine getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

411
İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

İran'da Kasım Süleymani'ye secde ettirilen çocuklar

488
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

58
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

100
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

63
Kroos kornerden gol attı

Kroos kornerden gol attı

25
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere seslendi: Vicdanınıza bakın

412
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir