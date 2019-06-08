Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerini sürdürüyor

Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu, 30’uncu haftasında da devam ediyor.

29'uncu haftasında katılım oranının hayli düşük olduğu protestolar da bu hafta sayı yeniden fazlalaştı.

ÖFKE DİNMİYOR

Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Montepellier olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

BİBER GAZI MÜDAHALESİ

Montepellier’de ise polisin protestoculara biber gazı ile müdahale ettiği belirtiliyor.