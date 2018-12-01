Fransa'da Sarı Yelekliler Nantes Havalimanı'nı işgal etti

Fransa'nın başkenti Paris merkezli "Sarı Yelekliler" protestosu yüz binlerce kişinin katıılımıyla devam ediyor. Üç ülkede devam eden protestolarda bugün göstericiler Nantes Havalimanı'nı hedef olarak seçti.

Göstericiler Havalimanı'nı işgal etti.

PİSTLER İŞGAL EDİLDİ

Nantes Atlantique Havalimanı'na giren yaklaşık 30 gösterici, uçak pistlerini işgal ederek, havalimanı trafiğini engelledi.

Yapılan resmi açıklamada, uçuşların bir süreliğine durdurulduğu ve buna bağlı gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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2 haftadır devam eden eylemlerde 2 kişi hayatını kaybederken, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da göstericiler havalimanını işgal etti VİDEO