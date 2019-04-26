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Fransa'da Sarı Yelekliler'i fişleme skandalı

Yarın 6. ayına girecek Sarı Yelekliler eylemlerinde yeni bir skandal ortaya çıktı. Fransız hükümeti hastaneye kaldırılan göstericilerin kimlik bilgilerini alıp fişliyor.

AA & Ensonhaber | 26.04.2019 - 09:08..
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Fransa'da Sarı Yelekliler'i fişleme skandalı

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler eylemleri yarın 24. haftasına girecek.

Sık sık polis şiddeti ve yağma olaylarıyla gündeme gelen eylemlerle ilgili yeni bir skandal ortaya atıldı.

GÖSTERİCİLER FİŞLENİYOR

Eylemlerde plastik mermi ve biber gazıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan göstericilerin, tedavi gördükleri hastanelerde kimlik bilgileri isteniyor.

Hastane ise bunun kötü niyetli olmadığını, bir hata olduğunu belirtirken, Fransız Hükümeti ise hatanın haziran ayında düzeltileceğini savundu.

Fransa'da Sarı Yelekliler'i fişleme skandalı

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