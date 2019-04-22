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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

Paris'te sarı yeleklilerin dün düzenlediği gösteride polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA | 22.04.2019 - 04:05..
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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, sarı yeleklilerin dünkü eyleminde protestocuların polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

POLİSİN ŞİDDETİ ARTIYOR

Paris'te, dün Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen sarı yelekli göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı, motosikleti ve bir barikatı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 227 kişinin gözaltına alındığı, 20 bin 518 kişinin üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirilmişti. Gözaltına alınanların arasında birkaç gazetecinin de bulunduğu belirtilmişti.

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