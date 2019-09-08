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Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterileri 43. haftasında

sarı yelekliler, gösterilerin 43. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, eylemlerde 122 kişi gözaltına alındı.

AA | 08.09.2019 - 07:52..
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Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da devam etti.

POLİS ARACI ATEŞE VERİLDİ, MAĞAZALARIN CAMLARI KIRILDI

Paris'te düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı gösteride 89 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Montpellier'de yapılan eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, bir polis aracını ateşe verdi ve birçok mağazanın camını kırdı. Gösteride 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterileri 43. haftasında

Rouen'da polisle protestocular arasında gerginliğin yaşandığı eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Toulouse, Strazburg ve Dijon gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılım sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

1 YILA DAYANACAK

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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