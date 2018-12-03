Cumartesi ve pazar günleri Fransa'daki şiddet eylemlerinin tavan yaptığı gün oldu. İki günde de yağmalar ve çatışmalar artarken, turistik merkezler savaş alanlarına döndü.

Macron'un talimatıyla sahaya inen polisler resmen gösterici avladı.

KESKİN NİŞANCILAR SAHADA

Champ-Elysee Meydanı'nı savaş alanına çeviren göstericilere karşı hükümet polislere tam yetki verdi. Özellikle Eyfel'in çevresindeki yüksek alanlara konuşlanan keskin nişancı silahlı polisler, meydanda gösterici avladı.

Fransa'da şiddet olayları tavan yaptı VİDEO

MEYDAN ALEV ALEV YANDI

Göstericiler polis şiddetine karşı boyun eğmezken Zafer Takı'nın bulunduğu Charles de Gaulle Meydanı da alev alev yandı. Meşaleler ile kırmızıya boyanan meydanda göstericiler araç yaktı, polislere taş ve sopalarla saldırdı.





FRANSA HALKI SOKAKLARDA

Hükümet karşıtı eylemlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eli güç durumda. Sebebi ise halkın eylemcilere destek vermesi. Hemen hemen halkın yüzde 80'lik bir kısmının desteğini alan "Sarı Yelekliler" Paris'te devrim yapma peşinde.

Meydanın hıncahınç dolu olduğu bu fotoğraf ise eylemcilere verilen desteği gözler önüne seriyor.

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor VİDEO