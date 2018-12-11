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Fransa'da silahlı saldırı

Silahlı bir kişinin etrafa rastgele ateş açması sonucu ölü ve yaralılar var.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 23:03..
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Fransa'da silahlı saldırı

Fransa'nın  Strasbourg kentinde, silahlı bir saldırganın Noel pazarında etrafa ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

EVİNİZE GİDİN ÇAĞRISI

Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası, polis, çevreyi güvenlik kordonuna aldı, toplu ulaşım seferleri durduruldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

Fransa'da silahlı saldırı VİDEO


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