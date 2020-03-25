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Fransa'da sokak yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransız polisi, karantina kararının ardından sokaklarda sıkı bir şekilde denetim yapıyor.

DHA | 25.03.2020 - 14:32..
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Fransa'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokaklarda görevlendirilen Fransız polisleri, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor.

MÜDAHALE DOZUNU ARTIRDILAR

Bazı polislerin ise; sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü.

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale VİDEO

Fransa'da sokak yasağına uymayanlara sert müdahale

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