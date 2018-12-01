Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor. Eylemciler sokaklarda gösteriler düzenlerken polisler biber gazlarıyla müdahale etti.

SARI YELEKLİLER'DEN PROTESTO

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Fransa'da sokaklar yeniden karıştı VİDEO

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

POLİSLERDEN DAYAK

Göstericiler ile polisler arasında çatışmalar devam ediyor. Polisler bölgedeki göstericilere karşı orantısız güç uygularken şiddet doruğa ulaştı. Özellikle eylemciler polisler tarafından coplarla dövüyor, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyor.

EYFEL KAPALI

Champ Elysee merkezli eylemler bu hafta sonu da devam ederken göstericiler polislerle çatışmalarını sürdürüyor. Özellikle turistik mekanların ilk sırasında yer alan Paris meydanını eylemciler tutarken göstericiler ile polislerin çatışmaları nedeniyle sivil giriş çıkışları yapılamıyor bu da turistleri etkiliyor.

TURİST BEKLENTİSİ TEHLİKEDE

Her yıl 90 milyon turisti ağırlayan Paris'te bu yıl beklenti 100 milyon olarak açıklanmıştı. Özellikle Champ Elysee ile Eyfel'i görmeye gelen turistler yaklaşık 2 haftadır bu amaçtan uzaktalar. Zira Eyfel ve Paris meydanı haftalardır eylemler nedeniyle kapalıyken, göstericilerden başka Champ Elysee ve Paris meydanına giren çıkan olamıyor.

MACRON'UN TARTIŞMALI EKONOMİK REFORMLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çevre vergisi kapsamında dizel akaryakıtlara yeşil vergisi getirmiş, üzerine bir de fiyata zam getirmişti. Bu zam ve vergi ile dizelin litre fiyatı 9 liraya yükseltilirken kendilerini Sarı Yelekliler olarak adlandıran göstericiler kısa sürede organize olarak sokaklarda gösteri yapmaya başladı.

Sarı Yelekliler'in eyleminnde nihai hedef olarak Macron'un bu yaptırımlardan geri adım atması bekleniyor. Fakat gelinen noktada Ne Macron ne de Sarı yelekliler bir adım dahi geri gitmiyor.