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Fransa'da sokaklar yine karıştı

Sarı Yelekliler eylemlerinin 44. haftasını gerçirirken Fransa sokaklarında tansiyon dinmiş değil.

AA | 15.09.2019 - 18:17..
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Fransa'da sokaklar yine karıştı

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

Paris'te çeşitli sokaklarda yürüyen göstericiler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı. Bir grup eylemci de Orly Havalimanı'nda gösteri yaptı.

NANTES'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Nantes'ta yapılan eylemde polisle protestocular arasında gergin anlar yaşandı. Eylemciler, birçok mağazanın camını kırdı. Polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride 42 kişinin gözatına alındığı ve 4 polisin de yaralandığı belirtildi.

Lyon'daki eylemde de 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Montpellier, Toulouse, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

GEÇEN YILDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da sokaklar yine karıştı

Fransa'da sokaklar yine karıştı

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