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Fransa'da sokakların karışmasının arkasında ABD mi var

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD'ye karşı Avrupa ordusu kurmak istediğini açıklamasından sadece 10 gün sonra ülke karıştı.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 08:29..
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Fransa'da sokakların karışmasının arkasında ABD mi var

Fransa ile Amerika arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin.

ABD'YE KARŞI AVRUPA ORDUSU TEKLİFİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'ye karşı savunma hattı niteliğinde bir Avrupa ordusu kurmak istediklerini açıklamıştı.

Fransa'da sokakların karışmasının arkasında ABD mi var

SOKAKLAR KARIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise bu açıklamaya adeta ateş püskürmüştü.

Twitter hesabından Macron'a yanıt veren Trump, "ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz" ifadelerini kullanmıştı.

İki lider arasında yaşanan bu tartışmanın üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonra, Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar savaş alanına döndü.

Dizel zammını bahane ederek sokakları ateşe veren göstericiler, Macron'u da istifaya davet ediyor.

Paris'te meydanlar alev alev ViDEO

Fransa'da sokakların karışmasının arkasında ABD mi var

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