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Fransa'da Sudan'a 60 milyon euroluk yardım

Fransız hükümeti, Sudan'a 60 milyon euro mali yardım yapacağını duyurdu.

İHA | 17.09.2019 - 10:24..
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Fransa, Sudan'a para yardımı yapmaya hazırlanıyor.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI HARTUM'DA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Le Drian, ziyaret kapsamında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamdouk ve Dışişleri Bakanı Esma Mohamed Abdallah ile bir araya geldi. Fransız bakanı Le Drian, ülkesinin, geçici hükümetin vizyonu doğrultusunda Sudan'daki barış çabalarını desteklediğini söyledi.

Fransa'da Sudan'a 60 milyon euroluk yardım

SUDAN'A 60 MİLYON EUROLUK YARDIM

Le Drian, ülkesinin Sudan'a 60 milyon euro mali yardım sağlayacağını ve Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için nüfuzunu kullanma sözü verdi. Le Drian'nın Sudan ziyareti, son 10 yılda bir Fransız dışişleri bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret oldu.

Fransa'da Sudan'a 60 milyon euroluk yardım

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