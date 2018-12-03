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Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" eyleminin maddi bilançosu henüz açıklanmadı ancak kültürel boyuttaki zarar için paha biçilemiyor.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 12:36..
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Fransa'da Macron'un ekonomik reformlarına karşı başlatılan eylemler felaket noktasına ulaşıldı. Hafta içi etkisini yitiren eylemler hafta sonunda adeta facia haline geldi.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

Mağazaların yağmalandığı, ATM'lerden paraların çalındığı Champ-Elysee Meydanı'nın maddi zararı henüz hesaplanamazken, tarihi tahribat da en üst seviyeye ulaştı.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

CUMHURİYET SEMBOLÜ PARÇALANDI

"Sarı Yelekliler"in protestoları adeta tarihi bir vandallığa dönüştü. DEAŞ'ın Irak'ta Suriye'de heykel parçalaması gibi Fransa'da da ülkenin en önemli sembollerinden biri olan Marianne heykelini parçalandı.

Sarı Yelekliler Paris’te sanat eserlerini parçaladılar VİDEO

Heykelin yüzü paramparça edilirken, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir yeri bulunan Marianne'nin aldığı zarar için paha biçilemiyor.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

TARİHİ ESERLER PARÇALANDI

Tarihi eserler verilen hasarlar yalnızca Marianne Heykeli ile de sınırlı değil. Heykelin bulunduğu alandaki diğer tarihi eserler de parçalandı, tahrip edildi.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

ZAFER TAKI SPREY BOYALARLA BOYANDI

Fransa'nın bir diğer sembollerinden biri olan Paris'te bulunan Zafer Takı da tarihi vandallıktan nasibini aldı. Göstericiler sprey boyalarla takın sütunlarını boyarken sloganlar yazdı.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

Bugün erkenden sokaklara dökülen belediye işçileri takın üzerindeki yazıları basınçlı suyla temizlemeye çalıştı.

Fransa'da tarihi eserler tahrip edildi

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