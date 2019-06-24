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Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara ceza

Fransız polisi, Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto amacıyla havuza tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara 35'er avro para cezası uyguladı.

AA | 24.06.2019 - 19:43..
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Fransa'da geçtiğimiz yıllarda yasaklanması konuşulan tesettür mayosuna para cezası kesiliyor.

Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara para cezası verildi.

Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara ceza

PROTESTO İÇİN GİYİNDİLER

Yerel basında çıkan haberlere göre, Grenoble'da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzdü.

Havuzun görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı belirtilirken, polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası verdiği bildirildi.

IRKÇI TEPKİLER

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Burkininin (tesettür mayo) kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek Cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunuldu.

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