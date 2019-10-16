Fransa'da üç YPG/PKK yandaşı gözaltına alındı

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.
Fransa'da, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
BİNANIN ÇEVRESİNE BENZİN DÖKTÜLER
YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.
Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi.
Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.