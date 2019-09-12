taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6618
Euro
6.2702
Altın
1499.19
Borsa
102447.26
Gram Altın
272.944
Bitcoin
58344.84

Fransa'da ülke çapında büyük grev hazırlığı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin gündeme oturduğu dönemde emeklilerin maaşına zam yapacağını açıklamıştı. Ancak ülkede reform paketinden kimse memnun değil.

İHA | 12.09.2019 - 21:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa'da ülke çapında büyük grev hazırlığı

Fransız ulaşım sendikalarına üye çalışanlar hükümetin yapmaya hazırlandığı Emeklilik Reformu'na karşı yarın toplu iş bırakma grevi gerçekleştirilecek.

TOPLU TAŞIMADA SIKINTILAR YAŞANACAK

Yapılacak büyük eylem kapsamında, ülke çapında toplu taşımada ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DE MEMURLAR MEYDANLARA İNECEK

Toplu taşıma çalışanlarının emeklilik reformuna karşı gerçekleştirecekleri grevin yanı sıra pazartesi günü de avukatlar, doktorlar, hemşireler ve pilotların greve gitmesi bekleniyor.

Fransa'da ülke çapında büyük grev hazırlığı

Pazartesi günü gerçekleşecek grevlere paralel olarak başkent Paris’te reform karşıtı bir yürüyüş de düzenlenecek. Saat 13.00’da Opera Meydanı’nda başlayacak yürüyüşe farklı meslek grupların çok sayıda kişinin katılması ön görülüyor.

"EMEKLİLİK HAKKIMIZIN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fransız Barolar birliği yürüyüşe Fransa genelindeki tüm baroların katılım göstereceğini belirtirken Ulusal Pilotlar Sendikası’ndan da yürüyüşe destek verilerek, ‘emeklilik haklarının çalınmasına izin verilmeyeceği’ yönünde açıklama yapıldı.

Fransa'da ülke çapında büyük grev hazırlığı

Bununla birlikte, Serbest Doktorlar Birliği, hükümetin kendilerini dinlememesi ve emeklilik reformunda ısrar etmesi halinde “tamamen iş durdurmaya” hazır oldukları bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

354
Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

273
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

64
Faiz kararı sonrasında dolar çakıldı

Faiz kararı sonrasında dolar çakıldı

312
Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlamada

Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlamada

344
Amerikalı gazeteciden aşağılık paylaşım

Amerikalı gazeteciden aşağılık paylaşım

350
Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı

Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir