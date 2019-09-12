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Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

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Polislerden dayak yedi savcılık soruşturma başlattı

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Hamile oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesine darp kamerada

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1 Kırmızı bültenle aranan kişi Türkiye'ye getirildi 2009’da Yozgat’ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalanarak Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.

2 Fransa'da ülke çapında büyük grev hazırlığı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin gündeme oturduğu dönemde emeklilerin maaşına zam yapacağını açıklamıştı. Ancak ülkede reform paketinden kimse memnun değil.

3 Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kadının katili oğlu çıktı Yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 50 bıçak darbesiyle öldürülen kadının katili, Denizli'de üniversite öğrencisi olan oğlu çıktı.

4 Quaresma: Ayrılırken bana saygısızlık yapıldı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini takımdan göndermek istediğini söyleyen Quaresma, kendisine verilen çekin de karşılıksız çıktığını belirtti.

5 Diyarbakır Valiliği: Saldırıda köylü vatandaşlarımız şehit oldu Odun toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs teröristler tarafından hedef alındı.

6 Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlamada Sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 vatandaşımız da ağır yaralandı.