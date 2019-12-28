Fransa'da ülke genelinde grevler büyüyor

Fransa'da emeklilik reformuna tepki olarak başlayan ve pahalı hayat koşullarına karşı eylemlerle birlikte ülke geneline yayılan grevler 23'üncü gününde devam etti.

Grevler, 1995 yılında nakliye işçilerinin yaptığı 22 günlük grevlerden daha uzun sürerek Fransa modern tarihinin en uzun grevi oldu.

PETROL RAFİNELERİ İŞGAL EDİLDİ

Grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti. Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.

Grevlerin üçüncü haftasında başkent Paris’in güneydoğusu ile Marsilya ve çevresindeki bölgelerde akaryakıt sorunları ise devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI UYARI YAPTI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, petrol rafinerilerindeki grevlerin akaryakıt kıtlığına yol açmayacağı sözünü verdi. Sürücüleri, panik yapmamaları ve ihtiyaçlarından fazla benzin ve mazot almamaları konusunda uyardı.

ÜLKE ÇAPINDA ULAŞIMLAR AKSADI

Grevler ayrıca ülke çapında ulaşım aksaklıklarını da beraberinde getirdi. Fransa'da hızlı trenlerin yaklaşık yarısı seyahatlerini durdururken, özellikle turistler ve Parisliler ulaşım aracı olarak otobüse yöneliyor.

HÜKÜMET İLE SENDİKALARIN MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformda kararlı görünürken resmi emeklilik yaşını da 64’e çekmek istiyor.

Macron hükümeti işçi sendikalarıyla müzakerelere ise devam ediyor.