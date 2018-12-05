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Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Tolbiac Üniversitesi öğrencileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenledi.

AA | 05.12.2018 - 13:39..
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Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

Fransa'da hükümet Sarı Yelekliler ile uzlaşı için adım attı, ancak Sarı Yelekliler bu duruma olumlu karşılık vermedi. "Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyerek eylemden vazgeçmeyeceğini duyuran eylemcilere halktan destek gelmeye devam ediyor.

Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

Başkent Paris'te bulunan Tolbiac Üniversitesi öğrencileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenledi.Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

HÜKÜMET KARŞITI EYLEM

Macron karşıtı sloganların atıldığı eylemde hükümete istifa çağrısında bulunuldu. Sarı yeleklilere destek veren çok sayıda öğrenci Macron karşıtı eylem gerçekleştirdi.

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Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

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