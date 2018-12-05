Fransa'da üniversitede Sarı Yeleklilere destek eylemi

Fransa'da hükümet Sarı Yelekliler ile uzlaşı için adım attı, ancak Sarı Yelekliler bu duruma olumlu karşılık vermedi. "Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyerek eylemden vazgeçmeyeceğini duyuran eylemcilere halktan destek gelmeye devam ediyor.

Başkent Paris'te bulunan Tolbiac Üniversitesi öğrencileri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenledi.

HÜKÜMET KARŞITI EYLEM

Macron karşıtı sloganların atıldığı eylemde hükümete istifa çağrısında bulunuldu. Sarı yeleklilere destek veren çok sayıda öğrenci Macron karşıtı eylem gerçekleştirdi.

Fransa'da şiddet olayları tavan yaptı VİDEO