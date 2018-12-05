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Fransa'da varlık vergisi geri çekilecek

Fransa hükümet sözcüsü Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 10:17..
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Fransa'da hükümetin dün vergi ve zamlardan vazgeçmesinin üzerine hükümetten yeni bir açıklama geldi.

Fransa hükümet sözcüsü Griveaux, bugün Fransa'da RTL France adlı bir radyo programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da varlık vergisi geri çekilecek

"VARLIK VERGİSİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını yeniden gözden geçirebileceğini söyledi. Ayrıca hükümet sözcüsü, "Halkın sıkıntılarını duyduk, düzelteceğiz ve konuşacağız. Fransız halkının sorunlarına doğru çözümler bulacağız." diye konuştu.

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