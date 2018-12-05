Fransa'da varlık vergisi geri çekilecek

Ceza kesilen arkadaşa destek için toplu drift yapmak

1 Meryem Uzerli: Hayatıma giren erkek kızımla iyi anlaşacak Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, evliliğe yeşil ışık yaktı.

2 Apple AirPods, kablosuz şarja ne zaman kavuşacak? Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, yeni yılda da sık güncellenecek gibi görünüyor. Peki kablosuz şarj desteği ne zaman gelecek?

3 Merkez Bankası 2019 para ver kur politikasını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, spekülatif davranışlar sonucu sağlıksız fiyat oluşumlarının gerçekleştiğini duyurdu.

4 Cezaevlerindeki kişi sayısı yüzde 15,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2017 tarihindeki kişi sayısı, 232 bin 340 oldu.

5 İstanbul’un tarihi çarşıları İstanbul’un birer simgesi haline gelen tarihi çarşılarının, yüzyıllar içinde nasıl günümüze geldiklerini biliyor musunuz? İstanbul, kalabalık nüfusuyla her zaman bir tüketim şehri oldu...

6 Bitlis'te terör operasyonu Hizan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.