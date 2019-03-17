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Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Sarı Yelekliler, dün Paris sokaklarında büyük bir kaos yarattı. Kaostan faydalanan Fransız polisi Bulgar kuyumcusunu yağmaladı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 09:14..
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Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Sarı Yelekliler eylemi Fransa'da 18 haftadır durdurulamadı. Polisin sert müdahalesi ve hükümetin geri adımlarına rağmen on binlerce insan sokakları doldurarak kaosa neden oluyor.

BULGAR KUYUMCUSU SOYULDU

Dün yapılan gösterilere yağmalama skandalı damga vurdu. Şanzelize sokaklarında giyim mağazaları, kuyumcu dükkanları boşaltıldı. Fransız medyasının yayınladığı görüntülerde bir Bulgar kuyumcusunun dükkanının tamamen boşaltıldığı görülüyor.

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Paris'te polislerin de karıştığı kuyumcu yağması ViDEO

POLİS ÇANTASINA DOLDURDU

Olayın devamındaki görüntülerde ise yağmalama olaylarına Fransız polisinin karıştığı görülüyor. Bir polis Bulgar kuyumcusundan aldığı altınları çantasına doldururken görülüyor.

Soksklarda dükkanların zarar görmesine engel olamayan, eylemcileri zapt edemeyen polisin bu hareketi tepkilere neden oldu.

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

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